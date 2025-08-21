Artavaggio, torna la Festa dei bambini tra giochi e natura

Domenica 24 agosto dalle 10.30 laboratori, arrampicata e giochi ai Piani di Artavaggio

MOGGIO – Anche quest’anno i Piani di Artavaggio si preparano ad accogliere famiglie e bambini per la tradizionale “Festa dei bambini”, promossa dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio. L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto, con inizio alle 10.30.

La giornata sarà interamente dedicata ai più piccoli, che potranno cimentarsi in giochi, attività educative e momenti di divertimento all’aria aperta.

Il programma prevede diverse iniziative: il laboratorio ludico-didattico “Sulle tracce degli animali”, curato dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera; il battesimo dell’arrampicata con una guida alpina; giochi di una volta e prove di mungitura; oltre al giro guidato lungo il Sentiero della Marmotta, percorso ormai molto amato dai più piccoli.

Per l’occasione sarà attivo un servizio ristoro con pizza, panini, salsiccia, hot dog e patatine fritte. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’Associazione, dalla manutenzione dei sentieri – in particolare proprio quello della Marmotta – alla promozione turistica e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

I Piani di Artavaggio saranno raggiungibili comodamente grazie alla funivia da Moggio, in funzione dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17.30.

Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo email info@pianidiartavaggio.it e il sito ufficiale www.pianidiartavaggio.it.