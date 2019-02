Rinnovato il consiglio direttivo dell’Asc Ballabio ’89, Carlo Brivio alla guida della società

Piercarlo Fontana nominato presidente onorario per l’attività svolta in oltre vent’anni

BALLABIO – Nel corso dell’assemblea annuale dell’Asc Ballabio ’89 è stato rinnovato e ampliato il consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Carlo Brivio.

Brivio succede a Piercarlo Fontana a cui è stata conferita la presidenza onoraria per aver, prima come consigliere e poi come presidente, in oltre vent’anni, dato un contributo eccezionale alla crescita dell’associazione e alla crescita del movimento sportivo sul territorio.

Il nuovo consiglio direttivo

Presidente: Carlo Brivio

Vicepresidente Francesco Scaioli

Segretaria: Lucia Invernizzi

Consiglieri: Federico Tambozzo, Giordano Panseri, Criseide Locatelli, Vittorio Rosa, Fabrizio Riva, Adriano Redaelli, Matteo Amati, Fabio Mariani, Barbara Fomasi, Davide Verderio

Revisori dei conti: Davide Ghislanzoni, Francesco Merlo

Probiviro: Franca Salvioni

Al nuovo Consiglio spetterà il compito di ampliare e adeguare l’offerta di attività sportive sul territorio nel solco di una presenza che quest’anno festeggerà i trent’anni di fondazione.