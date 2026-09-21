Asfaltature a Ballabio: domani al via i lavori in via Confalonieri

Investimento complessivo di 54.000 euro

Fino al 25 settembre, nella fascia oraria 7.30-17.30, la circolazione sarà regolata mediante senso unico alternato

BALLABIO – Dopo l’avvio dei lavori in via Gramsci, da domani, martedì 22 settembre, partiranno le asfaltature anche in via Confalonieri. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra il civico 37 e via Ponte dei Re, individuato tra quelli maggiormente bisognosi di manutenzione, anche in considerazione della vicinanza dell’asilo nido.

I lavori, per un investimento complessivo di 54.000 euro, sono stati affidati all’impresa Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. e rientrano nel piano comunale delle asfaltature 2026. L’intervento sarà eseguito sotto la supervisione della responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, arch. Silvia Nogara.

Fino al 25 settembre, nella fascia oraria 7.30-17.30, la circolazione sarà pertanto regolata mediante senso unico alternato con movieri.

“Proseguiamo con interventi concreti sulle strade comunali, dando priorità ai tratti che presentano le maggiori necessità e alle zone frequentate quotidianamente dalle famiglie e dai bambini”, dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Edilizia Roberto Ferrari.