Associazione Le Contrade, il 7 dicembre tornano Le Corti di Barzio

Il 7 dicembre a Barzio un tuffo indietro nel tempo

Con l’Associazione Le Contrade tornano Le Corti

BARZIO – Maggiori informazioni si sapranno nei prossimi giorni però segnatevi la data di sabato 7 dicembre sul calendario perché, grazie all’Associazione Le Contrade, a Barzio torna l’appuntamento con Le Corti. Una giornata di festa in cui il paese si fermerà per proporre rievocazioni delle tradizioni e dei sapori di un tempo, dove sarà possibile osservare i mestieri antichi e riassaporare i profumi e i gusti di un tempo, il tutto in una magica atmosfera natalizia.

Dalle ore 14.30 lungo via Roma saranno allestiti i mercatini natalizi, mentre dalle 18 prenderà il via la tradizionale manifestazione. Per maggiori informazioni e tutte le novità è possibile visitare il rinnovato sito internet www.contradebarzio.info.