Tappa in centro Lecco a bordo del camper Avis

“La sensibilizzazione è un’importantissima base per tutto il nostro lavoro”

LECCO – Un camper e palloncini blu per sensibilizzare sull’autismo. Questa l’iniziativa dell’Associazione Illumina di Blu – Valsassina portata in Provincia di Lecco in vista della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, che verrà celebrata il prossimo 2 aprile.

Autistichevolissimamente

I volontari di Illumina di Blu – Valsassina sono partiti questa mattina, sabato 30 marzo, da Margno a bordo del camper Avis, preso in prestito per l’occasione. Dalla Valsassina a Bellano, passando da Merate, Brivio, Lecco e Abbadia Lariana, per incontrare le persone e parlare loro di autismo. L’iniziativa è stata soprannominata “Autistichevolissimamente”: “Siamo molto soddisfatti per ora – ha spiegato la presidente di Illumina di Blu – Valsassina Morena Fazzini durante la sosta sul lungolago di Lecco – A Merate abbiamo incontrato tantissime persone interessate alla nostra attività. La sensibilizzazione è un’importantissima base per tutto il nostro lavoro”. Ad aiutare i volontari dell’associazione anche alcuni studenti, degli Istituti Bertacchi e Medardo Rosso di Lecco: “Cerchiamo di coinvolgere le scuole nei nostri progetti e nelle nostre iniziative, la sensibilizzazione passa anche, se non soprattutto, dai più giovani”.

Le prossime iniziative

In occasione del 2 aprile l’associazione ha organizzato una fiaccolata con partenza da piazza IV Novembre a Crandola Valsassina fino al piazzale del Municipio di Margno. L’appuntamento è per le 20.30. A seguire cioccolata per tutti i partecipanti. Il 7 aprile invece la giornata sarà interamente dedicata al ‘blu’: alle 14 si terrà “Moto blu” con partenza dal lungolago di Lecco (Mc Donald’s) e arrivo a Parlasco dopo una breve sosta a Bellano. Per info e adesioni 328 7564842. Qui, presso il campo sportivo, tante attività dedicate soprattutto ai più piccoli in collaborazione con il Comune di Parlasco e le Pro Loco di Parlasco, Margno, Crandola e Casargo. Il ricavato della manifestazione andrà a favore della continuità di un progetto sulle scuole e di corsi di formazione. In caso di maltempo la manifestazione di Parlasco sarà rinviata a data da definirsi.

L’associazione

“Illumina di Blu – Valsassina” è nata nel 2014 grazie alla sensibilità di un gruppo di amici. Tutto è cominciato con un semplice gesto, accendere una candela blu in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita dall’ONU nel 2007. Dal 2014 a oggi la strada percorsa è stata tanta: circa cento gli associati che ogni giorno mettono a disposizione le loro competenze e la loro forza di volontà per aiutare le famiglie a non sentirsi sole e abbandonate.