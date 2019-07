Autobus. Nuove corse domenicali e nei festivi tra Lago e Valsassina

Incrementate le corse dei bus verso le località di montagna

Saranno attive nei giorni festivi e la domenica

LECCO – Nei giorni scorsi l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha infatti introdotto nuove corse per le domeniche e festivi, fino all’8 settembre, sulle seguenti linee autobus della Valsassina, Valvarrone e Val d’Esino:

· D21 Bellano-Varenna-Esino Lario: due coppie di corse

· D25 Bellano-Dorio-Avano: due coppie di corse

· D26 Bellano-Vendrogno: due coppie di corse

· D27 Bellano-Premana: tre coppie di corse

· D35 Lecco-Taceno-Premana: tre coppie di corse

L’area interessata è quella che della Valsassina, del Lago e delle Valli, a domanda debole e periferica rispetto ai grandi centri urbani, ma che per la Provincia di Lecco, ente che ha spinto in questi mesi per un incremento delle corse, rappresenta la concreta occasione per dimostrare la vicinanza ai sindaci e ai cittadini residenti e ai turisti che potranno così beneficiare di questa opportunità per visitare il territorio.

Il dettaglio con gli orari aggiornati è disponibile su: www.tplcomoleccovarese.it e www.leccotrasporti.it.

La Provincia plaude al risultato

“Ringrazio l’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese che ha saputo ascoltare le richieste e le esigenze del territorio – sottolinea l Consigliere provinciale delegato Agnese Massaro – Invito i Comuni, con le locali aziende di promozione turistica, le Pro Loco e le altre organizzazioni turistiche, a diffondere questa importante notizia, sperando che possa trovare pieno consenso e fruizione dai residenti e dai turisti, così da poter essere riconfermata anche in futuro”.

Anche il Presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli, ha voluto commentare questa importante sperimentazione, che va in controtendenza rispetto al recente passato:

“Il trasporto pubblico rappresenta e rappresenterà sempre di più un fattore di qualità e attrattività dei territori, non solo per i turisti, ma anche per i nostri cittadini che presidiano territori periferici, che, senza adeguata copertura dei servizi, si trovano in difficoltà. Sono convinto che il nuovo servizio potrà diventare un veicolo promozionale per tutte le zone coinvolte, oltre che un elemento di arricchimento del tessuto sociale”.