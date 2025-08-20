Balisio. Smarrito beauty con apparecchio acustico, l’appello per ritrovarlo

+++ Aggiornamento +++

Il beauty è stato ritrovato, si ringrazia per la preziosa collaborazione!

BALISIO – Riceviamo e pubblichiamo l’annuncio di smarrimento del signor Gheza:

Mia figlia ieri pomeriggio transitando in moto da Balisio in direzione Lecco / Stazione sulla vecchia provinciale ha perso un beauty contenente degli apparecchi acustici. Il beauty è un classico beauty da bagno di colore blu scuro.

Visto il valore che hanno abbiamo rifatto la strada più volte anche a piedi per cercarli ma non li abbiamo trovati.

Se per caso qualcuno avesse trovato questo beauty e magari consegnato in qualche bar o negozio o lo avesse ancora lui è pregato di contattarci.

Lascio i miei estremi,

Grazie

Giulio Gheza

346.092.78.79