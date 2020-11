Ballabio. 51 i positivi: “Sostanzialmente gli stessi numeri di dieci giorni fa”

Stabili i contagi in paese, il punto del sindaco Bussola

“Diversi casi sono di persone senza più sintomi”

BALLABIO – “Il numero dei contagiati è sostanzialmente lo stesso di 10 giorni fa”. Il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola nelle scorse ore ha fatto il punto della situazione relativamente alla diffusione del covid in paese.

Dieci giorni fa erano 48 le persone positive e oggi sono 51: “Vi sono tuttavia diversi casi di persone che stanno bene, senza più sintomi, ma in attesa di effettuare il tampone che attesti la negatività da un punto di vista virologico. I ballabiesi stanno rispondendo egregiamente ai sacrifici richiesti e ci si augura di vedere nei prossimi giorni la diminuzione nei contagi tanto attesa. Come Amministrazione Comunale stiamo cercando di contattare tutte le persone ma, visto che da Ats non vengono forniti recapiti telefonici, non sempre si riesce a contattare tutti. Ricordo che per qualsiasi necessità il Comune è a disposizione”.

Nel territorio di Ballabio sono attivi i seguenti servizi: