Ballabio, 94 volontari al lavoro sul torrente Grigna: in campo dieci gruppi di Protezione Civile

L’intervento nell’ambito del progetto provinciale “Fiumi Sicuri”

Le operazioni di manutenzione hanno interessato il tratto del corso d’acqua dal nuovo ponte di via per Morterone fino alla zona industriale

BALLABIO – Novantaquattro volontari, dieci gruppi comunali di Protezione Civile e una mattinata dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico. È il bilancio dell’operazione “Fiumi Sicuri”, che oggi, sabato 31 ottobre, ha interessato il territorio di Ballabio in un intervento di manutenzione lungo il torrente Grigna.

L’attività, inserita nel progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico, ha visto la partecipazione dei gruppi di Ballabio, Bulciago, Colico, Cortenova, Imbersago, Pasturo, Premana, Olginate, Valgreghentino e Valmadrera. Una mobilitazione che ha riunito volontari provenienti da diverse zone della provincia di Lecco, impegnati in un’azione condivisa a tutela del territorio.

Gli interventi hanno interessato un ampio tratto del torrente Grigna, a partire dal nuovo ponte di via per Morterone e risalendo in direzione della zona industriale. A curare l’organizzazione logistica e il coordinamento delle attività è stato Saverio Mandolino, coordinatore della Protezione Civile di Ballabio.

Al termine dell’attività, il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Edilizia e Ambiente Roberto Paolo Ferrari hanno espresso il proprio ringraziamento ai volontari: “A tutti i volontari va il nostro sincero ringraziamento per il tempo, le energie e le competenze messi a disposizione della nostra comunità – dichiarano –. La prevenzione passa anche da questo lavoro concreto e dalla cura costante dei corsi d’acqua. Vedere dieci gruppi collaborare a un obiettivo comune è un bel segnale della forza della nostra Protezione Civile. Ringraziamo inoltre la Provincia di Lecco, nelle persone della presidente Alessandra Hofmann e del consigliere delegato Antonio Pasquini, per il contributo economico e per aver anticipato le tempistiche del bando, accogliendo le richieste dei Comuni. Un ringraziamento particolare a Saverio Mandolino per l’attenta organizzazione e il coordinamento di una giornata che ha permesso di intervenire su una porzione significativa del torrente”.

Oltre al lavoro svolto lungo il torrente, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione di collaborazione tra i diversi gruppi di Protezione Civile. Un’esperienza di coordinamento e condivisione di competenze che può rivelarsi preziosa anche nella gestione di eventuali situazioni di emergenza.