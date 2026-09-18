Ballabio. Al via i lavori di sistemazione del tratto sterrato di via Gramsci

L’intervento comporta un investimento complessivo di 7.100,40 euro

Transito vietato dal 21 al 23 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18

BALLABIO – Prenderanno il via lunedì 21 settembre i lavori di manutenzione straordinaria del tratto sterrato di via Antonio Gramsci, resi necessari dalla naturale usura dovuta al tempo e all’utilizzo della strada sterrata. L’intervento, affidato all’Impresa Edile Geometra Sormani Matteo di Barzio, comporta un investimento complessivo di 7.100,40 euro e consentirà di migliorare le condizioni della strada e la sicurezza della circolazione.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, dal 21 al 23 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18, sarà vietato il transito veicolare nel tratto sterrato interessato. Qualora l’intervento dovesse concludersi anticipatamente, la strada sarà riaperta prima del termine previsto.

“Si tratta di un intervento necessario, atteso da chi percorre e vive questa zona, che permetterà di migliorare il tratto sterrato di via Gramsci – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Edilizia Roberto Ferrari –. Continuiamo a intervenire concretamente sulla manutenzione del territorio, programmando le opere in base alle priorità e alle risorse disponibili. Al termine dei lavori avremo una strada più sicura e funzionale, con un miglioramento concreto per i residenti e per tutti coloro che la utilizzano. Ringraziamo il tecnico comunale e RUP, architetto Silvia Nogara, per il lavoro svolto e per aver seguito con attenzione tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’intervento”.

L’Amministrazione comunale invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni presenti sul posto.