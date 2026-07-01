Ballabio, al via le iscrizioni al Servizio Ponti: attività educative dal 7 all’11 settembre

Il Comune propone laboratori, sport e compiti al Centro Polifunzionale Monte Due Mani

Iscrizioni aperte fino al 20 luglio per i bambini dai 6 ai 14 anni

BALLABIO – Anche per il 2026 il Comune di Ballabio conferma il Servizio Ponti, l’iniziativa rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che si svolgerà dal 7 all’11 settembre presso il Centro Polifunzionale Monte Due Mani.

Il progetto si colloca nei giorni immediatamente precedenti l’avvio del nuovo anno scolastico e propone una settimana di attività educative e ricreative pensate per favorire la socializzazione e offrire alle famiglie un concreto supporto organizzativo.

Il programma prevede laboratori creativi, attività sportive, giochi di gruppo, uscite sul territorio e momenti dedicati allo svolgimento dei compiti delle vacanze, in un contesto strutturato e guidato da personale qualificato.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 luglio 2026. Il servizio sarà attivo dalle 8.00 alle 17.30, con una quota di partecipazione pari a 35 euro a settimana.

“Il Servizio Ponti è un’iniziativa che unisce il sostegno alle famiglie e la crescita educativa dei ragazzi, offrendo una settimana ricca di esperienze, amicizia e divertimento in un ambiente sicuro e formativo”, hanno dichiarato il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco Paola Crotta.

L’amministrazione comunale sottolinea inoltre l’impegno costante nelle politiche dedicate a famiglie e giovani, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità educative e di aggregazione sul territorio.

Per informazioni è possibile scrivere a servizioponti@sineresi.it, mentre le iscrizioni devono essere effettuate entro il termine previsto tramite modulo dedicato.