Ballabio. Alla guida senza assicurazione e sotto effetto di stupefacenti, auto sequestrata e maxi multa

Sanzioni per oltre 5 mila euro

Il Sindaco: “Ringrazio il comandante Marco Maggio e i nostri agenti per questa importante operazione”

BALLABIO – Durante un posto di controllo in via Provinciale, a Ballabio, finalizzato alla tutela della sicurezza del territorio e al rispetto delle norme del Codice della Strada, gli agenti di Polizia Locale di Ballabio, Chiara Gasparini e Alberto Anghileri, hanno fermato un veicolo che risultava già sospeso dalla circolazione per mancanza di revisione e precedentemente sottoposto a sequestro per l’assenza di assicurazione, accertata in un altro Comune.

L’autista, di origini straniere e proprietario del veicolo, è stato sottoposto dagli agenti ai test per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Risultato positivo, è stato quindi accompagnato all’Ospedale A. Manzoni di Lecco, dove la positività è stata successivamente confermata.

Le sanzioni imposte ammontano a oltre 5 mila euro, a cui potrebbe aggiungersi la revoca della patente da parte della Prefettura di Lecco. Nel frattempo, il veicolo è stato confiscato dagli agenti di Polizia e trasferito al custode giudiziale per le relative procedure.

“Ringrazio il comandante Marco Maggio e i nostri agenti – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – per questa importante operazione di polizia che ha permesso di togliere un pericolo dalle nostre strade. Aldilà dell’effettivo pagamento delle sanzioni, su cui non nutro troppe speranze, la cosa importante è che l’automobile sia stata tolta dalla circolazione”.

“Non stiamo parlando di una semplice dimenticanza – conclude il Sindaco – ma di una scelta deliberata e reiterata di circolare senza assicurazione e revisione mettendo in pericolo la vita altrui, per come la vedo io a questo soggetto la patente andrebbe tolta a vita“.