Ballabio. Apertura straordinaria ufficio anagrafe per le carte d’identità

BALLABIO – Apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Ballabio, la mattina di Sabato 19 Aprile con l’obiettivo di agevolare i residenti ballabiesi nel rinnovo della Carta d’Identità Elettronica. Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare al 0341.530111 (interno 2), inviare una mail a anagrafe@comune.ballabio.lc.it oppure inviando, semplicemente, un messaggio Whatsapp al numero dedicato 335.6834013.

“Ringrazio vivamente la Responsabile del Servizio Demografico Laura Buzzoni e Giovanni Piazza per la loro disponibilità – dichiara il Sindaco Bussola -. Questa iniziativa, già sperimentata lo scorso anno, permetterà di agevolare il rinnovo delle carte d’identità per tanti ballabiesi, soprattutto in vista delle vacanze estive. In base alle richieste pervenute verranno valutate anche altre aperture straordinarie del sabato nel corso dei mesi primaverili”.