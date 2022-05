Ballabio. Cacciatori al lavoro per ripulire la Val Pozza dai rifiuti

In Val Pozza l’intervento dei volontari dell’Associazione venatoria

Tanti rifiuti abbandonati recuperati dai cacciatori nel bosco

BALLABIO – Giornata ambientale in Val Pozza, al confine tra Lecco e Ballabio, per i volontari dell’Associazione Venatoria C.P.A. Caccia Pesca Ambiente di Lecco.

Non pochi i rifiuti rinvenuti nel bosco dai cacciatori, una zona purtroppo coinvolta non solo dal fenomeno dall’abbandono dei rifiuti ma anche dalla presenza di accampamenti di spacciatori che hanno fatto proprio dell’area boschiva un riparo per smerciare stupefacente.

La zona è stata ripulita dai volontari: “Essere cacciatori – commentano dall’associazione – significa per prima cosa avere cura dell’ambiente in cui viviamo!”. Tra i volontari anche il sindaco Giovanni Bussola a cui è stato rivolto il ringraziamento dell’associazione.