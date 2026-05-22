Ballabio celebra i 20 anni del gruppo comunale di Protezione Civile

Una due giorni dedicata ai volontari e alla cittadinanza in programma il 6 e 7 giugno al Parco Grignetta

“Questo anniversario rappresenta un importante traguardo per una realtà che opera con impegno”

BALLABIO – Il Comune di Ballabio celebra il 20° anniversario del Gruppo Comunale di Protezione Civile, intitolato a Giuseppe Pino Pedrazzoli, con una due giorni dedicata ai volontari e alla cittadinanza, in programma il 6 e 7 giugno presso il Parco Grignetta.

Per l’occasione, i volontari di Ballabio saranno presenti dalle ore 10 alle 18 per mostrare mezzi, attrezzature e attività operative, offrendo anche informazioni sul ruolo fondamentale svolto dalla Protezione Civile a servizio del territorio e della comunità.

Sabato 6 giugno alle ore 11 si terranno i saluti istituzionali. L’evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Antincendio Boschivo della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino i cui volontari mostreranno anch’essi le proprie attrezzature.

“Questo anniversario rappresenta un importante traguardo per una realtà che da vent’anni opera con impegno, spirito di servizio e grande dedizione a favore della nostra comunità. A tutti i volontari attualmente guidati con sapienza dal coordinatore Saverio Mandolino, ma anche a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo in passato, va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e di tutta Ballabio”, dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola.

Durante la manifestazione sarà attivo anche il servizio cucina presso il Parco Grignetta a cura di LTM (sabato pranzo e cena, domenica solo pranzo). In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.