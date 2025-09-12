Ballabio, con l’inizio delle scuole riparte il Piedibus

Un servizio oramai consolidato con 4 linee

BALLABIO – Venerdì 12 Settembre con la riapertura delle scuole, i volontari del Piedibus di Ballabio hanno ricominciato fin da subito il proprio servizio.

Un servizio oramai consolidato che prevede ben quattro linee (Mazzini, Cinturino, Fiume e Grigna) percorse tutte le mattine da una squadra di esperti volontari sotto l’ottimo coordinamento di Anna Maria Sesana.

“Il Piedibus permette ai ragazzi di fare attività motoria, respirare aria pulita, fare amicizie e, allo stesso tempo, diminuisce il traffico attorno alla scuola consentendo ai genitori di andare prima al lavoro – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’istruzione Pinuccia Lombardini – I nostri volontari sono bravissimi ma ricordiamo che le porte sono sempre aperte per nuovi ingressi”.

Con oggi riparte anche lo Scuolabus guidato dallo stradino comunale Giovanni Rapana’, un servizio dedicato a chi abita più lontano con la novità che tra il primo e secondo turno di uscita la custodia dei bambini in attesa sarà effettuata proprio dai volontari del Piedibus.

“Si riparte alla grande – dichiarano Bussola e Lombardini – e desideriamo augurare un buon anno scolastico a tutti i volontari, ai docenti, al personale scolastico e, soprattutto, a tutti i bambini!”.