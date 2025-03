Ballabio, contributi per le famiglie con figli fino a 3 anni

Il bando si è aperto nei giorni scorsi

Previsti contributi per il sostegno delle rette che possono arrivare fino a € 600 euro al mese per bambino

BALLABIO – Si è aperto nei giorni scorsi il Bando pubblico della Comunità Montana Valsassina, Ambito Sociale di Bellano, un aiuto concreto per le famiglie i cui figli frequentano nidi, micronidi, spazi gioco.

Il bando prevedere contributi per il sostegno delle rette che possono arrivare fino a € 600 euro al mese per bambino, in funzione dell’Isee e delle spese sostenute da settembre 2024 a luglio 2025.

Per poter accedere ai contributi è indispensabile essere residenti nel Comune di Ballabio, o degli altri comuni aderenti, e presentare un’attestazione ISEE in corso di validità, in forma ordinaria o minorenni.

E’ possibile richiedere questo voucher anche se beneficiari di altre forme di contributi quali Inps, Nidi Gratis o altro.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – di poter offrire alle famiglie di Ballabio, grazie alla collaborazione con l’Ambito Territoriale di Bellano, un Bando atto a distribuire le risorse direttamente alle famiglie favorendo così un maggior accesso alle strutture per la prima infanzia”.

Le domande vanno presentate entro il 24/04/2025 utilizzando la modulistica presente nel sito comunale.