Ballabio contro la violenza sulle donne: il video delle ballerine dell’Asc Ballabio ’89

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Sportiva Asc Ballabio ’89 vogliono porre l’attenzione sul tema delicato

“La lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne deve essere una responsabilità condivisa di tutta la collettività, senza esclusioni”

BALLABIO – Oggi, 25 novembre 2025, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Sportiva Asc Ballabio ’89, vogliono porre l’attenzione sul tema delicato e, purtroppo, sempre più attuale alla luce dei recenti fatti di cronaca.

“Ringraziamo le giovani ragazze del corpo di ballo ballabiese, guidate dal presidente Marcello Giro e dall’insegnante Barbara Fomasi, per aver realizzato un video splendido (QUI IL LINK) dove le immagini e la coreografia parlano più di qualunque parola – dichiara la Giunta Ballabiese all’unisono – La lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne deve essere una responsabilità condivisa di tutta la collettività, senza esclusioni”.

Questa bellissima iniziativa fa seguito a quelle degli scorsi mesi in cui l’Amministrazione Comunale aveva voluto dare dei segnali di attenzione e sensibilità al tema della violenza sulle donne, sia patrocinando un corso di autodifesa femminile Krav Maga tenuto da Eleonora La Rosa, attualmente in corso presso la palestra comunale, sia con una serata informativa sul tema con relatori importanti quali Ambrogio Moccia, Presidente emerito della C sez Penale del Tribunale di Milano, e Sara Di Bella, con i quali si è fatta chiarezza su molti aspetti giuridici del Codice Rosso.