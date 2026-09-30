I volontari saranno in piazza Hillion per tutta la giornata

Alle ore 11 è prevista la cerimonia ufficiale

BALLABIO – Domenica 4 ottobre Ballabio festeggia il 20° anniversario del gruppo comunale di Protezione Civile. I volontari saranno in piazza Hillion per tutta la giornata, alle ore 11 si terrà la cerimonia ufficiale.

Sarà possibile vedere da vicino tende e attrezzature della Protezione Civile del comune di Ballabio, guidata dal coordinatore Saverio Mandolino, e sono previsti anche momenti specifici dedicati ai bambini.

E’ prevista anche la presenza di uno stand dei volontari Antincendio Boschivo della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 11 ottobre.