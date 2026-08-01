Ballabio. Grande successo per il centro estivo comunale

Due settimane ricche di attività, laboratori e gite

“Un investimento sui giovani e un sostegno concreto alle famiglie”

BALLABIO – Si è conclusa con grande soddisfazione l’edizione 2026 del Centro Estivo Comunale di Ballabio. Un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che anche quest’anno ha investito risorse per offrire ai bambini e ai ragazzi un’estate ricca di esperienze educative e, al tempo stesso, garantire un concreto sostegno alle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole.

Per due settimane il Centro Polifunzionale del Parco Due Mani ha accolto gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, proponendo un programma ricco e coinvolgente di attività sportive, laboratori creativi, musicali ed educativi, alternati a momenti di gioco e socializzazione.

Numerose le esperienze vissute dai partecipanti anche fuori dal Parco Due Mani. Tra le più apprezzate la visita alle Miniere dei Piani Resinelli, l’escursione alla Chiesetta degli Alpini con un esperto botanico, durante la quale i bambini hanno imparato a riconoscere le principali essenze del nostro territorio realizzando un piccolo erbario, oltre ai tanti laboratori che hanno stimolato curiosità, creatività e spirito di gruppo.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla cooperativa Sineresi e, in particolare, alle educatrici Chiara, Amina e Letizia, che con entusiasmo, professionalità e grande sensibilità hanno accompagnato i bambini durante tutto il percorso. Un ringraziamento speciale va inoltre alla responsabile Anna Roncaletti, per l’importante lavoro di coordinamento e per la preziosa collaborazione con il Comune che ha contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa.

“Il Centro Estivo Comunale rappresenta uno dei servizi nei quali questa Amministrazione ha scelto di investire con convinzione – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore ai Servizi Sociali Paola Crotta -. Crediamo che un Comune debba essere vicino alle famiglie non solo con le parole, ma con servizi concreti e di qualità”.

“Il Centro Estivo risponde a un duplice obiettivo: offrire ai bambini e ai ragazzi un’esperienza educativa fatta di gioco, amicizia, scoperta e crescita personale e, nello stesso tempo, aiutare le famiglie a conciliare gli impegni lavorativi con la chiusura delle scuole. Vedere l’entusiasmo dei bambini durante queste settimane è la conferma che questa è la strada giusta. Continueremo ad investire nelle politiche dedicate ai giovani, perché il futuro della nostra comunità passa anche attraverso opportunità come questa”.