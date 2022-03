Ballabio guarda alla sicurezza: installate 13 nuove telecamere

Raddoppiata la copertura del territorio

Investimento importante, stanziati 52.000 euro

BALLABIO – La sicurezza urbana è una priorità per l’Amministrazione, arrivano nuove telecamere di videosorveglianza per Ballabio. Sono già iniziati i lavori di installazione; il progetto prevede l’accesso alle immagini, sia dal vivo sia registrate, attraverso le postazioni pc in dotazione alla Polizia municipale guidata dal Comandante dott. Giovanni Di Maria.

Il sistema di videosorveglianza, attualmente composto da 11 telecamere vedrà un aumento significativo delle stesse con 13 nuove installazioni: “Un investimento importante – dichiara il vicesindaco e assessore al bilancio Paola Crotta – reso possibile grazie allo stanziamento di ben € 52.000 nell’anno 2021 con fondi propri del Comune ottenuti grazie ad un attento monitoraggio delle entrate e delle uscite.”

“Lo scopo della videosorveglianza – spiega il sindaco Giovanni Bruno Bussola – è quello di prevenire atti vandalici ed eventuali fenomeni di microcriminalità. Nella sostanza viene raddoppiata la copertura del territorio a tutela della sicurezza dei ballabiesi. La nostra Amministrazione intende continuare ad investire su questa importante tematica anche negli anni futuri”.