Ballabio, il Comune convoca un tavolo con le aziende della fibra ottica

La riunione per fare il punto sui lavori si terrà in settimana

Il sindaco: “Intento costruttivo e non polemico”

BALLABIO – L’Amministrazione Comunale di Ballabio ha convocato in settimana, una riunione presso la Villa Comunale alla presenza dei responsabili dell’Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e di tutte le aziende che, nello scorso anno, hanno effettuato lavori e scavi per la posa della fibra ottica (Intred Spa, Circet Italia Spa, Valtellina Spa).

Il tavolo, fortemente voluto dalla Giunta Comunale, si propone di fare il punto, sullo stato di avanzamento dei lavori per il potenziamento dei servizi di connettività Internet a banda ultralarga che hanno interessato parecchie vie del paese e, soprattutto, sul cronoprogramma delle necessarie operazioni di ripristino stradale.

“L’approccio con cui ci apprestiamo ad effettuare questa riunione è assolutamente costruttivo e non polemico – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – siamo consapevoli che per realizzare queste opere di efficientamento volute dal Ministero fossero inevitabili dei disagi. Credo che finora, tra tutte le parti in causa, vi sia stata grande collaborazione e auspico che si possa continuare nel solco di quanto fatto nell’ultimo anno anche per quanto concerne i ripristini stradali.”