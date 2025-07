Ballabio: iscrizioni aperte per il “Progetto Ponti”

“Giornate all’insegna della socialità, tra compiti delle vacanze da completare e tante attività ricreative”

L’iniziativa è in programma dal 1° al 5 settembre

BALLABIO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al “Progetto Ponti”, in programma dal 1° al 5 settembre, dalle ore 8 alle 17:30, presso il Parco Due Mani. Il servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Ballabio, sarà realizzato dall’Ambito di Bellano in collaborazione con la Cooperativa Sineresi.

Quest’anno il servizio sarà completamente gratuito per le famiglie, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. La Gestione Associata dell’Ambito Sociale di Bellano ha infatti partecipato a un bando regionale con un progetto articolato che prevedeva diverse attività.

L’Amministrazione comunale di Ballabio ha scelto di richiedere i fondi per il “Progetto Ponti”, con l’obiettivo di offrire alle famiglie del territorio un supporto concreto e già collaudato per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

“Ringraziamo Regione Lombardia e l’Ambito di Bellano della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – per il contributo a sostegno del Progetto Ponti, volto a rispondere ai bisogni delle famiglie con figli in età scolastica, in modo totalmente gratuito per le famiglie. Una settimana all’insegna della socialità, per finire eventuali compiti delle vacanze e tante attività ricreative”.