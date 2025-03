Ballabio, la pista da pump truck sarà presto realtà

La struttura verrà realizzata all’interno del Parco Due Mani

La pista da pump truck sarà realizzata in vetroresina e dotata di dossi, curve paraboliche e ostacoli modulari

BALLABIO – La pista da pump track al parco Due Mani sarà presto realtà. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa di una pista Pump Track predisposto dal tecnico comunale l’architetto Marcello Tommasi.

E’ prevista la realizzazione di una struttura in vetroresina dotata di dossi, curve paraboliche e ostacoli modulari, progettati per offrire un’esperienza di guida stimolante per grandi e piccini, adatta a utenti di diverse abilità.

La pista, modulare e con uno sviluppo lineare di 36 metri, sarà posizionata all’interno del Parco Due Mani, nell’area verde sopra il campo di calcio a 5, incastonandola all’interno degli alberi del parco in modo da ottenere una perfetta integrazione con il verde circostante.

“Un altro punto del nostro programma elettorale che si realizza – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco Paola Crotta – grazie al quale molti giovani avranno un’ulteriore valvola di sfogo. Il costo complessivo previsto dal capitolato ammonta a 40mila euro, ma essendo riusciti ad intercettare un contributo del Bim, Bacino Imbrifero Montano, l’intervento sarà a costo zero per le casse comunali”.

La pista sarà accessibile da bici, skate e pattini a rotelle, offrendo ai giovani un nuovo modo, sano e sicuro, per divertirsi.