Ballabio, lavori di manutenzione all’inghiottitoio di Balisio

Pulizia e sfalcio del verde alla vasca di laminazione della piana di Balisio

Il Comune di Ballabio ha affidato i lavori a Silea

BALLABIO – Nela giornata di mercoledì a Ballabio sono stati effettuati lavori di sfalcio del verde e pulizia della vasca di laminazione della piana di Balisio (inghiottitoio) con affidamento dei lavori da parte del Comune di Ballabio alla società Silea.

“Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale – spiega l’assessore Cereda – in quanto l’inghiottitoio ha la funzione di far defluire le acque piovane della piana di Balisio, una zona molto critica per la sua conformazione orografica e che necessita della più assoluta attenzione”.

“Sono soddisfatto per quest’opera a tutela del territorio – dichiara il sindaco Giovanni Bussola – a dimostrazione che la prevenzione e l’ambiente sono nostre priorità. Ringrazio inoltre Silea per questi nuovi servizi messi a disposizione dei Comuni che ci hanno permesso di intervenire con una procedura celere in quanto soci. ”