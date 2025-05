Ballabio, l’ufficio dello stato civile passa all’Archivio Nazionale: “Completa la trasformazione digitale”

Il sindaco Bussola: “Il nostro comune all’avanguardia per la digitalizzazione”

BALLABIO – Il 29 aprile l’ufficio dello stato civile del Comune di Ballabio ha chiuso i propri registri cartacei ed è passato all’ Archivio Nazionale di Stato Civile (ANSC). Questo sistema, integrato con l’Anagrafe Nazionale, completa la trasformazione digitale dei dati e documenti che riguardano lo status giuridico della persona.

L’istituzione dell’ANSC ha visto la creazione di una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i comuni, che permette di gestire digitalmente le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione, conservazione e comunicazione degli atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte e unione civile.

Nella Provincia di Lecco sono tre i Comuni ad aver già raggiunto questo importante risultato (Ballabio, Sirtori e Viganò) mentre in tutta Italia al momento sono solo trecento su quasi ottomila.

“Nella giornata di ieri si è celebrato il primo matrimonio civile di Ballabio con supporto digitale e ringrazio Laura Buzzoni, Responsabile degli Uffici Demografici, per questa ennesima dimostrazione di efficienza del Comune di Ballabio – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – Con questo passaggio al digitale i cittadini potranno ottenere i propri certificati di stato civile (accedendo con spid o cie) sempre aggiornati e in tempi ridotti, semplicemente accedendo al portale ANPR. Ricordo inoltre che per chi volesse attivare o avere informazioni sullo SPID è disponibile anche il servizio gratuito di Facilitazione Digitale, attivo tutti i lunedì dalle 16 alle 18 presso il Comune”.