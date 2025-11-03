Ballabio, Massimo Biffi è il nuovo stradino comunale

Il 34enne ballabiese affiancherà l’esperto Giovanni Rapanà nelle attività di manutenzione comunale

“Massimo Biffi saprà lavorare con passione e amore per il proprio paese”

BALLABIO – Nuovo ingresso nell’ufficio manutenzioni del Comune di Ballabio: Massimo Biffi, 34 anni, residente in paese, è stato assunto a tempo pieno e indeterminato come Operaio area operatori esperti, risultato vincitore del relativo concorso pubblico.

Biffi, che vanta un’esperienza precedente come manutentore in una casa di riposo del territorio, ha preso servizio questa mattina e affiancherà l’operatore esperto Giovanni Rapanà nelle attività di manutenzione comunale.

“Sono molto soddisfatto per questa nuova assunzione – dichiara il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – il nostro Comune si è sempre contraddistinto per dipendenti volenterosi e disponibili. Il nuovo dipendente raccoglie l’eredità di Giusy Adamoli coprendo il buco lasciato con il suo pensionamento”.

“Al ballabiese Massimo Biffi va il mio benvenuto e l’augurio di buon lavoro; sono convinto che, seguendo l’esempio dei suoi colleghi, saprà lavorare con passione e amore per il proprio paese entrando nei cuori di tutti i ballabiesi” conclude il sindaco di Ballabio.