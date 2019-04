Approvato il progetto esecutivo dell’isola pedonale

Tutte le attività per la sicurezza di via Provinciale

BALLABIO – Nella giornata di giovedì il Settore Viabilità della Provincia di Lecco ha trasmesso al Comune di Ballabio il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto di via Provinciale di fronte al parco Due Mani, frutto di una serie di sopralluoghi, consultazioni e studi di fattibilità. Nel giro di 24 ore, il documento è stato approvato dalla Giunta comunale, passaggio che apre la strada alle procedure di appalto per l’assegnazione dei lavori i cui costi saranno sostenuti dal Comune di Ballabio, con un contributo del Bim. A completare il quadro, resta l’acquisizione di un tratto di marciapiede di proprietà di privati, che sarà interessato dall’opera. In seguito ai sopralluoghi tecnici, infatti, è emersa l’opportunità di accantonare qualsiasi ipotesi precedente, non ritenuta adeguata, richiedendosi un intervento più radicale che toccherà l’intero contesto dell’area.

Messa in sicurezza prioritaria

“Abbiamo sempre considerato una priorità – commenta il sindaco Alessandra Consonni – la messa in sicurezza della Strada provinciale che attraversa il paese. Vogliamo realizzare un attraversamento sicuro di fronte al parco Due Mani, struttura che abbiamo potenziato realizzando una zona wi fi free, un’area cani, un settore da tennis tavolo, una palestra di arrampicata che verrà inaugurata a breve, determinandosi un aumento del flusso di utenza, specie giovanile”.

“Contestualmente a questo progetto – prosegue il sindaco – abbiamo chiesto la realizzazione di una soluzione analoga per il secondo tratto di via Provinciale, di fronte ai locali pubblici e alle attività commerciali, che ci è stata accordata. Conclusa la prima messa in sicurezza, dunque, si passerà alla seconda tranche. Ringrazio l’assessore Stefano Simonetti, che ha operato presso gli uffici provinciali ed ha anche ottenuto dalla

proprietà dei marciapiedi l’accordo per la cessione al Comune, e l’assessore Anna Consonni, che ha preso parte ai sopralluoghi con il presidente della Provincia e i tecnici di Villa Locatelli. Un grazie particolare all’ing. Valsecchi, dirigente dell’settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco, per la disponibilità e la competente collaborazione”.

Gli altri interventi

Numerosi gli interventi dell’attuale amministrazione comunale per la sicurezza dei due tratti di via Provinciale che attraversano il paese, tra questi: la domanda di poter collocare dei semafori pedonali a carico del Comune, sempre respinta dalla Provincia per ragioni di sicurezza e viabilità; la realizzazione di un lungo tratto di marciapiede, all’ingresso del paese venendo dalla vecchia Lecco-Ballabio, chiesto dai cittadini soprattutto a protezione di studenti e scolari; la presenza a Ballabio dell’allora presidente Polano, su invito del sindaco, per prendere conoscenza delle situazioni di rischio che riguardano la via Provinciale; la proposta di raddoppio del progetto di messa in sicurezza, ottenendo il medesimo intervento anche per l’altro tratto di strada; la disposizione del sindaco alla Polizia locale di intensificare pattugliamenti e posti di controllo anche sul tratto delle attività commerciali, in attesa che entrambe le opere arrivino in porto.