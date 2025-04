Ballabio. Nuova tinteggiatura per la mensa scolastica della Primaria “Fantasia”

Lavori eseguiti durante le vacanze pasquali per non limitare le attività scolastiche

BALLABIO – Durante le vacanze pasquali sono stati eseguiti lavori di manutenzione presso la Scuola Primaria “Fantasia” di Ballabio, con una completa ritinteggiatura dei locali destinati alla mensa scolastica, utilizzati anche per il servizio doposcuola.

L’intervento, del valore complessivo di 5.980,72 euro, è stato realizzato dalla ditta Elia Filippo di Olginate. L’affidamento e la supervisione dei lavori sono stati curati dall’Ufficio Tecnico Comunale, sotto la direzione dell’architetto Marcello Tommasi.

“La tinteggiatura a nuovo della mensa era un lavoro che aspettavamo da tempo e finalmente siamo riusciti ad effettuarlo – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’istruzione Pinuccia Lombardini – Si è optato per il mantenimento dei colori preesistenti e grazie a questa tinteggiatura la luminosità dei locali risulta aumentata. I lavori sono stati effettuati durante la pausa delle vacanze pasquali per non limitare le attività scolastiche”.