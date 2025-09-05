Ballabio, nuove pavimentazioni nelle aule gialla e verde della materna

Terminati a fine agosto gli interventi di manutenzione straordinaria iniziati due anni fa

Sindaco e assessore all’Istruzione: “Si completa un importante lavoro di restyling che abbiamo voluto portare avanti step by step negli ultimi due anni”

BALLABIO – Una sorpresa colorata ha accolto i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi” di Ballabio al ritorno dalle vacanze estive: le aule gialla e verde sono state interamente rinnovate, presentandosi con una nuova pavimentazione e pareti ritinteggiate.

Si tratta dell’ultimo tassello di un percorso di manutenzione straordinaria avviato due anni fa e portato avanti durante le pause didattiche, con l’obiettivo di restituire agli spazi scolastici un volto più moderno e accogliente.

Nel mese di agosto la ditta Lariana Linoleum Snc di Lecco ha eseguito la sostituzione della pavimentazione nelle due aule, posando un vinilico in PVC e fibra di vetro, materiale scelto non solo per la resistenza ma anche per la capacità di ridurre il rumore da calpestio. L’intervento, comprensivo anche della sostituzione della zoccolatura, è costato complessivamente 13.018,01 euro. In parallelo, la ditta Elia Filippo di Olginate ha curato la tinteggiatura, per un importo di 6.053,12 euro.

“Con la nuova pavimentazione di queste due aule si completa un importante lavoro di restyling della Scuola dell’Infanzia che abbiamo voluto portare avanti step by step negli ultimi due anni – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’istruzione Pinuccia Lombardini – Vogliamo ringraziare il tecnico comunale arch. Marcello Tommasi per l’attenzione e la supervisione dei lavori durante il periodo estivo”.

Il sindaco e l’assessore hanno inoltre sottolineato la scelta dei materiali e delle tonalità adottate: “Si è optato per l’utilizzo di colori tenui e rilassanti da un punto di vista visivo, aumentando significativamente la luminosità percepita. A tutti i bambini ed al personale scolastico auguriamo un buon inizio d’anno scolastico!”.