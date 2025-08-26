Ballabio, nuovi orari di apertura della Biblioteca

A partire dal 1° settembre
BALLABIO – Dall’1 settembre 2025 la Biblioteca Comunale “G.Rodari” di Ballabio adotterà un nuovo orario di apertura al pubblico.
Il nuovo orario è il seguente:
Martedì – dalle 16:00 alle 19:00
Venerdì – dalle 16:00 alle 19:00
Sabato – dalle 9.00 alle 12.00
“Il nuovo orario – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola ed il vicesindaco Paola Crotta – è stato pensato per andare incontro ad una richiesta della cooperativa ed alle esigenze di chi torna tardi dal lavoro. Dopo avere ricevuto richieste dei cittadini in tal senso, la nostra Amministrazione ha deciso di modificare l’orario in vigore. Con l’apertura fino alle ore 19.00 si amplia così la possibilità di usufruire dei servizi bibliotecari”