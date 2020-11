Ballabio. Nuovo marciapiede e barriere davanti al parco Due Mani

Sono cominciati gli interventi in via Provinciale

“L’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni”

BALLABIO – Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di rifacimento del marciapiede tra via Milano e via Roccolo a Ballabio che verrà rialzato rispetto alla quota stradale con nuovi cordoli di circa 17 centimetri.

“La stessa manutenzione straordinaria è in corso anche lungo il tratto di marciapiede a fianco della strada provinciale 62 che porta fino all’area verde dietro la Pro Loco, dove sono previsti anche appositi parapetti in ferro – ha fatto sapere il sindaco Giovanni Bruno Bussola -. Queste opere vengono effettuate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni che camminano lungo quel tratto di via Provinciale pur nella consapevolezza che è fondamentale che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità”.