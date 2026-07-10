Ballabio, oggi l’inaugurazione del parco giochi inclusivo, il grazie del sindaco Bussola

Il primo cittadino: “Le opere pubblico sono sempre il frutto di un lavoro di squadra”

BALLABIO – Verrà inaugurato oggi, venerdì, il nuovo Parco Grignetta inclusivo. Il sindaco di Ballabio Giovanni Bussola ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone e alle aziende che, con professionalità, passione e disponibilità, hanno contribuito alla sua realizzazione.

“Grazie a Proludic Srl, che ha fornito i giochi, e alla For Play snc, che li ha installati con grande cura. Grazie alla Pigazzi Giovanni Snc, che ha seguito gli interventi di manutenzione, e all’Azienda Agricola Matteo Lombardini, che ha fornito il nuovo manto erboso. Un ringraziamento particolare va al nostro tecnico comunale, l’architetto Silvia Nogara, che ha seguito il progetto con competenza, e ai nostri stradini Massimo Biffi e Giovanni Rapana’, sempre presenti e disponibili”.

“Desidero inoltre esprimere una sincera gratitudine a Giorgio Gerosa, titolare della Gitre Srl di Ballabio, che con grande generosità ha sostituito gratuitamente i giochi musicali in legno di produzione della sua azienda, permettendo di rendere il parco ancora più bello e funzionale. Infine, grazie di cuore a Gianluca Meles, Roberto Sala e Saverio Mandolino, che in questi giorni di grande caldo hanno dedicato tempo ed energie per irrigare costantemente il nuovo prato, consentendogli di attecchire nelle migliori condizioni”.

“Le opere pubbliche – ha concluso il sindaco – non nascono mai dal lavoro di una sola persona: sono il frutto dell’impegno di tanti professionisti, dipendenti, volontari e imprese che mettono a disposizione competenze, passione e amore per il nostro paese. Adesso, però, è arrivato il momento più bello: vedere il Parco Grignetta riempirsi di bambini, sorrisi e famiglie. Buon divertimento a tutti”.