Ballabio. Open Day della Protezione Civile al Parco Grignetta

L’iniziativa si terrà sabato 24 maggio dalle 9 alle 18

I volontari della Protezione Civile e del Gruppo Antincendio Boschivo effettueranno delle dimostrazioni congiunte

BALLABIO – Il Parco Grignetta insieme alla Protezione Civile Ballabiese apre le sue porte sabato prossimo per far conoscere alla tutti gli interessati le attività che l’ente di volontariato svolge sul territorio. L’evento si terrà dalle 9 di mattina fino alle 18 e ci saranno anche i volontari del Gruppo Antincendio Boschivo della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino che eseguiranno delle dimostrazioni congiunte.

Sia il sindaco Giovanni Bruno Bussola che il Referente Operativo Comunale, Tino Cereda, sottolineano l’importanza dell’evento dimostrativo: “Sarà un’iniziativa unica per conoscere da vicino i nostri volontari e visionare le diverse attrezzature messe a disposizione dell’Amministrazione comunale”.

“Riteniamo importante la sensibilizzazione dei cittadini sui temi di protezione civile al fine di favorire un approccio consapevole al territorio. Siccome l’adozione di comportamenti corretti è fondamentale nel ridurre i rischi e nella gestione delle emergenze”.

Anche Saverio Mandolini, Capogruppo della Protezione Civile di Ballabio si sofferma sull’importanza dell’Open Day: “È sicuramente una grande opportunità per farci conoscere e trasmettere cosa significa essere volontari della Protezione Civile e, soprattutto come inscriversi al gruppo”. Per tutta la giornata sarà presente anche un food truck con cibo e bevande.