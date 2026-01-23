Ballabio. Partono i lavori di ammodernamento della linea elettrica

Completo rifacimento della linea di media e bassa tensione di via Fiume

Investimento da parte di Enel di quasi 500.000 euro

BALLABIO – Partiranno lunedì 26 febbraio 2026 i lavori promessi da Enel per il riammodernamento della linea elettrica a cui fa riferimento una grossa porzione del paese. Lo scorso anno, a seguito di diversi episodi di interruzioni di energia elettrica si tenne una riunione presso la villa comunale alla presenza di Sindaco, Assessori Comunali e dei tecnici responsabili dell’unità territoriale Enel di Lecco e Sondrio, con il conseguente impegno al completo rifacimento della linea di media e bassa tensione di via Fiume, ormai vetusta, con un investimento da parte di Enel di quasi 500.000 euro.

I lavori comporteranno il rifacimento completo di tutta la linea elettrica di Via Fiume ed il relativo collegamento con via Padre Dante Invernizzi, Largo Santa Maria fino alla cabina di via Bartesaghi e, almeno in una fase iniziale, non implicheranno nessuna chiusura totale delle strade grazie alla presenza di movieri.

“Sono davvero soddisfatto che Enel abbia preso in seria considerazione le nostre istanze e deciso di investire economicamente nel Comune di Ballabio – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – Confido che con questo intervento possa risolvere molte delle criticità segnalate dai ballabiesi negli scorsi anni. Siamo consapevoli che tutti i sottoservizi del nostro territorio comincino ad essere piuttosto datati e credo che l’unica soluzione per non farsi trovare impreparati sia quella che le varie società di servizi investano periodicamente per ammodernarli. Ringrazio Enel per aver mantenuto le promesse e confido che questo spirito di reciproca collaborazione tra enti possa continuare anche per il futuro”.