Ballabio. “Penne nel cielo”, serata benefica con gli Alpini e Oscar Ongania

Sabato 12 aprile alle 20.45 presso il centro polifunzionale Monte Due Mani

Il ricavato sarà devoluto per la costruzione del rifugio Mandell Bass nella Rubi Valley in Nepal

BALLABIO – Una serata benefica quella organizzata dal Gruppo Alpini Ballabio e Oscar Ongania per sabato 12 aprile alle 20.45 presso il centro polifunzionale Monte Due Mani (via Provinciale, 72). “Penne nere nel cielo”, questo il titolo dell’evento in cui verrà proiettato il video del recente viaggio in Nepal alle pendici del Ganesh Himal.

Il gruppo alpini, per l’occasione, preparerà la squisita polenta taragna d’asporto. Il ricavato sarà devoluto per la costruzione del rifugio Mandell Bass. E’ necessaria la prenotazione chiamando il capogruppo Cesare Goretti al numero 339 7121412. Sarà possibile ritirare la polenta sabato sera dalle 19 alle 20 oppure domenica dalle 11 alle 12 presso la sede degli Alpini.

Durante la serata, ingresso a offerta libera, sarà possibile acquistare le maglie tecniche a maniche corte e lunghe a tema e ordinare la giacca a vento “Mandell Bass”. Anche in questo caso il ricavato servirà alla costruzione del rifugio nella Rubi Valley in Nepal.