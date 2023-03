Ballabio, pensionato vince 30mila euro nel giorno del suo compleanno

Presi quattro numeri più il jolly SuperStar

BALLABiO – Quando si dice “baciato dalla fortuna”. La “Dea Bendata” ha fatto tappa a Ballabio, facendo vincere 30mila euro al Superenalotto ad un pensionato nel giorno del suo compleanno.

Sorride Maurizio Zapelli titolare dell’omonimo bar tabaccheria ricevitoria di via Giuseppe Mazzini, dove questa mattina è stata ufficializzata la vincita della giocata avvenuta lo scorso 25 febbraio.

“Siamo tutti contenti per la vincita – spiega Maurizio – Il fortunato è un pensionato del paese che gioca in maniera occasionale. Sabato scorso nel giorno del suo compleanno ha voluto tentare la fortuna ed è stato premiato cogliendo un 4 + jolly, riscuotendo ben 30.433,93 euro con i numeri: 6-72-85-89 e numero jolly Super Star 28. Oggi è venuto in ricevitoria con il tagliando con la vincita che è stata confermata”.

Un doppio brindisi più che doveroso quindi alla Tabaccheria Zapelli di Ballabio: uno per festeggiare il compleanno e uno per la ricca vincita. Cin!