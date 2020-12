Ballabio. Segnalazioni luminose per tre attraversamenti sulla Sp62

Iniziati i lavori relativi alla messa in sicurezza

Pannelli luminosi e lampeggianti per segnalare gli attraversamenti

BALLABIO – Sono iniziati i lavori relativi alla messa in sicurezza di tre attraversamenti pedonali lungo la strada provinciale 62 a Ballabio: uno in località “ristoro”, uno alla pensilina incrocio via Matteotti ed un altro in località “Gera” incrocio via Roma.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola: “Finalmente gli attraversamenti verranno segnalati a dovere con dei pannelli luminosi e lampeggianti che segnaleranno il pericolo agli automobilisti – ha detto il primo cittadino -. Dopo una prima delibera di Agosto, che recepiva un finanziamento regionale, si è riusciti a tradurre un’ipotesi in realtà concreta, arrivando all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, grazie all’impegno del tecnico comunale Luca Ronzani e dell’assessore ai lavori pubblici Luca Pirovano“.

Quello della sicurezza e prevenzione, è un tema che sta molto a cuore all’amministrazione Bussola e soprattutto ai tanti ballabiesi che quotidianamente attraversano la Sp62.