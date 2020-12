Ballabio si “accende” in occasione delle Feste Natalizie

Posizionate e accese le luminarie natalizie

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vice sindaco Paola Crotta: “Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito”

BALLABIO – Sono state accede ieri, sabato, le luminarie natalizie a Ballabio. Un’accensione avvenuta senza alcuna cerimonia per evitare assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid come hanno precisato il sindaco Giovanni Bruno Bussola e la vice sindaco Paola Crotta.

Gli amministratori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle luminarie consentendo di “mantenere vivo il senso del Natale e di giubilo in un anno estremamente travagliato e difficile, soprattutto da un punto di vista sanitario ed economico”.

Ringraziamenti che sono stati accompagnati da una lettera, firmata dal sindaco e della vice sindaco, che riportiamo integralmente di seguito:

“Gentilissimi Concittadini,

è con viva gioia e riconoscenza che siamo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle luminarie per le vie di Ballabio.

Commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, istituti bancari e anche normali cittadini hanno dato il loro contributo affinché tutto fosse possibile.

Questa collaborazione tra Comune e differenti realtà sociali e produttive del paese ha permesso di mantenere vivo il senso del Natale e di giubilo in un anno, quello del 2020, estremamente travagliato e difficile, soprattutto da un punto di vista sanitario ed economico.

Siamo convinti che la capacità di fare squadra dei Cittadini Ballabiesi, dimostrata anche in questa occasione, possa essere la base per risollevarci da una crisi difficile e senza precedenti.

Per evitare assembramenti preferiamo evitare una vera e propria cerimonia, ma nel momento dell’accensione delle luminarie che avverrà Sabato 5 Dicembre 2020, l’Amministrazione Comunale si stringerà idealmente con tutti i Ballabiesi.

Con stima e gratitudine,

IL SINDACO

Giovanni Bruno Bussola

IL VICESINDACO

Paola Crotta