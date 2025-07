Ballabio: successo per i progetti Living Land e Next 2025

Giovani coinvolti con interventi concreti nella cura del territorio

“Questi ragazzi di Ballabio, con le loro azioni, ci permettono di guardare al futuro con grande speranza”

BALLABIO – Si sono conclusi nei giorni scorsi i progetti Living Land Util’Estate e Next 2025 del Comune di Ballabio. Anche quest’anno un buon numero di giovani residenti, delle medie inferiori e superiori, ha aderito a questi progetti, fortemente voluti dall’amministrazione ballabiese, che li ha visti coinvolti con interventi concreti nella cura del territorio.

Guidati sapientemente da Sirio e Cristina, educatori di Sineresi, i ragazzi ballabiesi hanno svolto diversi lavori di manutenzione presso il Parco Due Mani e hanno sperimentato molteplici contesti di vita del paese entrando in contatto con gli stradini comunali, con la Protezione Civile e la Polizia Locale di Ballabio, con il Centro Anziani, con il Cai di Ballabio, con la Croce Rossa di Balisio e con l’associazione Resinelli Tourism Lab.

“Nonostante il gran caldo dei giorni dei giorni scorsi – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – i ragazzi hanno lavorato molto bene, in armonia tra di loro e con gli educatori, dimostrando puntualità e attenzione per il nostro paese. In momento storico in cui sovente si parla di giovani per episodi di maleducazione e scarso senso civico, questi ragazzi di Ballabio, con le loro azioni, ci permettono di guardare al futuro con grande speranza”.