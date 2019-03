L’inaugurazione è in programma per sabato 16 marzo

L’assessore Consonni: “Offriamo al paese quel luogo che è sempre mancato”

BALLABIO – Tutto pronto per il taglio del nastro della casetta di legno realizzata al parco Grignetta di Ballabio, voluta dall’Amministrazione comunale allo scopo di rispondere alle esigenze espresse da giovani, associazioni e turisti offrendo un luogo idoneo ad organizzare iniziative conviviali e incontri in ogni stagione e con qualsiasi condizione meteo.

Pur essendo la casetta pronta e agibile da alcune settimane, si è voluto che lo stesso taglio del nastro coincidesse con un primo utilizzo da parte di un gruppo di cittadini. All’inaugurazione, infatti, parteciperanno anche alcuni volontari della Protezione Civile reduci dall’esercitazione Fiumi Sicuri, che, dopo il rinfresco offerto ai presenti, si fermeranno a mangiare.

“Possiamo offrire al paese – spiega l’assessore Anna Consonni – quel luogo per gli incontri di associazioni e giovani che a Ballabio è sempre mancato. La casetta occupa lo stesso spazio della precedente tenda, inagibile per diversi mesi all’anno. Sottolineo che la casetta è in legno ignifugo, è dotata di corrente elettrica, usufruisce del wifi free che abbiamo installato nel parco e viene rapidamente riscaldata tramite una stufa di portata idonea. E’ stata molto apprezzata dai cittadini anche dal punto di vista estetico, in quanto la scelta del legno la integra perfettamente nell’ambiente di un parco di montagna, a differenza di altre strutture a suo tempo realizzate altrove”.

“In occasione dell’inaugurazione – aggiunge il sindaco Alessandra Consonni – verrà data dimostrazione della funzionalità della baita: sono state già introdotte panche, seggiole e tavolo per convegni, in modo da poter rappresentare diverse aree che, nel caso, potranno essere adibite ad iniziative differenti e persino complementari. Sono già diversi gli enti e le associazioni che hanno manifestato interesse all’utilizzo della struttura e, a breve, potremo accontentare tutti”.