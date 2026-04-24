Ballabio, tornano Centro Estivo comunale e Progetto Ponti per l’estate 2026

Servizi attivi a luglio e settembre per supportare le famiglie durante la chiusura delle scuole

L’Amministrazione investe circa 18mila euro a sostegno di bambini e famiglie

BALLABIO – Anche per l’estate 2026 il Comune di Ballabio conferma l’attivazione di due servizi dedicati a bambini e ragazzi e al supporto delle famiglie: il Centro Estivo comunale e il Progetto Ponti.

Il Centro Estivo comunale sarà operativo dal 20 al 31 luglio, mentre il Progetto Ponti si svolgerà dall’7 all’11 settembre, in concomitanza con le settimane di chiusura scolastica e rientro al lavoro dei genitori.

In attesa della pubblicazione delle locandine ufficiali con le modalità di iscrizione, l’Amministrazione ha già annunciato la conferma dei due servizi, ritenuti fondamentali per il sostegno alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale dimostra attenzione verso i giovani ballabiesi e le loro famiglie”, dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore ai servizi sociali Paola Crotta. “Con un investimento economico di quasi € 18.000 l’Amministrazione Comunale continua ad essere accanto alle famiglie di bambini e ragazzi ballabiesi che durante le lunghe vacanze estive e le chiusure scolastiche, riscontrano difficoltà organizzative quando i genitori riprendono il lavoro.”