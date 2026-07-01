Ballabio, tornano il Mercato Estivo e la navetta gratuita

Servizio navetta riservato ad anziani e persone con difficoltà motorie, attivo tutti i giovedì di luglio e agosto. Orari in locandina alla fine dell’articolo

“La Navetta del Mercato rappresenta un aiuto concreto per tante persone che desiderano fare la spesa, incontrarsi e vivere un momento di socialità in paese”, dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco Paola Crotta

BALLABIO – Con il ritorno del Mercato Estivo, Ballabio rinnova anche uno dei servizi più apprezzati dalla cittadinanza. L’Amministrazione comunale ha infatti confermato la Navetta del Mercato, il servizio gratuito realizzato grazie all’impegno dei volontari civici per facilitare gli spostamenti verso l’area mercatale.

Il mercato si svolgerà ogni giovedì nei mesi di luglio e agosto in piazza Hillion. In concomitanza con l’iniziativa, la navetta sarà operativa ogni giovedì dalle 9.05 alle 11.20, con più corse lungo un percorso che collega Ballabio Superiore al mercato, prevedendo fermate intermedie e un passaggio anche davanti alla farmacia. Il servizio è rivolto principalmente alle persone anziane e ai cittadini con difficoltà negli spostamenti, offrendo loro la possibilità di raggiungere comodamente il mercato.

“Anche quest’anno abbiamo voluto confermare un servizio semplice ma molto apprezzato dai cittadini – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Paola Crotta – La Navetta del Mercato rappresenta un aiuto concreto per tante persone che desiderano fare la spesa, incontrarsi e vivere un momento di socialità in paese. Tutto questo è possibile esclusivamente grazie alla disponibilità dei nostri volontari civici, ai quali va il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di supporto alla comunità promosse dal Comune e punta a favorire l’accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita del paese.

L’Amministrazione coglie inoltre l’occasione per rivolgere un appello ai cittadini interessati a mettere a disposizione parte del proprio tempo per la collettività. “Invitiamo chi avesse un po’ di tempo da dedicare alla comunità a valutare l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici. Anche poche ore possono fare la differenza e permettere di mantenere servizi preziosi come questo”, concludono Bussola e Crotta.

Il percorso completo della navetta e gli orari delle fermate sono disponibili nella locandina informativa predisposta dal Comune. (vedi sotto)