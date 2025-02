Ballabio. Un seminario antiaggressione in occasione della festa della donna

La proposta del Comune di Ballabio in programma per sabato 8 marzo dalle 15 alle 18

Il seminario gratuito è tenuto dalla ballabiese Eleonora La Rosa, istruttrice e coordinatrice provinciale di Federkravmaga Italia

BALLABIO – In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Ballabio, tra le varie iniziative, ha deciso di patrocinare un seminario di autodifesa e antiaggressione femminile. Il seminario sarà gratuito e tenuto dalla ballabiese Eleonora La Rosa, istruttrice e coordinatrice provinciale di Federkravmaga Italia. L’appuntamento è in programma per sabato 8 marzo 2025 dalle ore 15 alle ore 18 presso la palestra comunale di Ballabio.

“L’Amministrazione ha voluto sostenere questo progetto considerato estremamente meritevole e utile per le donne ballabiesi – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – Questa iniziativa fa seguito a quelle degli scorsi anni e ad un vero e proprio corso annuale, in questo caso aperto anche agli uomini, che nel 2024 ha riscosso ampio successo. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne preferiamo azioni concrete a favore della tutela dei diritti delle donne rispetto a tante parole di circostanza. Voglio ringraziare l’istruttrice Eleonora La Rosa per l’impegno profuso e per la consueta disponibilità e sensibilità a questa tematica”.

Per informazioni e/o iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: cell. 393.5656987 e info@federkravmaga.it.