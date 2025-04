Barzio. A maggio partirà il percorso formativo “ATTÌVATI!”

Un nuovo percorso per avvicinare i giovani al settore turistico locale

Il progetto è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 34 anni residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano

BARZIO – A maggio partirà un percorso formativo ideato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con un focus particolare sulle opportunità offerte dal settore turistico locale. L’iniziativa si chiama “ATTÌVATI!”.

Il progetto, promosso dai Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano, in collaborazione con il Consorzio Consolida, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera e la cooperativa sociale Sineresi, è realizzato grazie al contributo del progetto “Giovani radici…restare per crescere” di Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia.

Il percorso, realizzato in collaborazione con Mestieri Lombardia e l’associazione culturale La Fucina, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano. Si tratta di un’opportunità concreta per entrare in contatto con gli esercenti locali (ristoranti, bar, negozi, alberghi, ecc.) e acquisire competenze trasversali fondamentali per entrare o reinserirsi nel mondo del lavoro.

“Con ATTÌVATI! vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio un’opportunità di crescita sia personale che professionale. L’obiettivo è sviluppare competenze pratiche, far conoscere le opportunità occupazionali nel settore turistico e commerciale locale e creare momenti di incontro diretto con gli esercenti del nostro territorio” spiega Manila Corti, Responsabile dei Servizi alla Persona della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

ATTÌVATI! include anche una serie di incontri formativi in presenza. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro il 13 aprile, compilando l’apposito modulo online.