Barzio aderisce al Servizio Ponti: attività per bambini durante le vacanze pasquali

Dal 17 al 24 aprile attività educative per bambini dai 6 ai 14 anni

Per la prima volta, Barzio partecipa al Servizio Ponti, un progetto che coinvolge anche Cassina e Pasturo per garantire continuità scolastica

BARZIO – Un’opportunità preziosa per le famiglie e un supporto concreto per i genitori che lavorano. Per la prima volta, il Comune di Barzio aderisce al Servizio Ponti, il progetto educativo che durante le vacanze scolastiche offre ai bambini dai 6 ai 14 anni attività ricreative, sportive e laboratoriali. L’iniziativa si svolgerà il 17, 18, 22, 23 e 24 aprile, dalle 8.00 alle 17.30, nella Sala Pensa della Comunità Montana.

“Il Servizio Ponti è uno strumento di conciliazione a servizio dei genitori che non possono sospendere l’attività lavorativa per seguire i figli durante le vacanze pasquali” spiega Cesare Mario Canepari, assessore ai Servizi Sociali e Istruzione. “In altri Comuni del territorio questa proposta è consolidata e apprezzata, Barzio vi partecipa per la prima volta e auspichiamo che le famiglie possano cogliere questa preziosa opportunità, tra l’altro con una retta pressoché simbolica”.

L’iniziativa, organizzata dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, con il supporto di ATS Brianza, il Consorzio Consolida e l’Ambito di Bellano, prevede un ricco programma di attività: laboratori creativi, giochi di gruppo, sport, momenti di socializzazione e anche uno spazio dedicato ai compiti. Un modo per vivere il tempo libero in compagnia, rafforzando le amicizie nate tra i banchi di scuola.

“Stessa esigenza è stata avanzata dai Comuni di Cassina e Pasturo – aggiunge l’assessore Canepari – si è quindi individuata una proposta unitaria in modo da non spezzare le amicizie scolastiche. Tuttavia, il servizio non è precluso a nessuno: la condizione è essere residenti nell’Ambito di Bellano e avere almeno un genitore lavoratore”.

La quota di partecipazione è di 35 euro per l’intero periodo, con pranzo e merenda al sacco. Il numero massimo di iscritti è 40 bambini: se le richieste supereranno questo limite, avranno la precedenza i residenti nei Comuni aderenti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 marzo e possono essere effettuate compilando il form online: https://forms.office.com/e/TUyAsc53iY.