A Prato Buscante si realizza l’elisuperficie destinata ai mezzi di soccorso e anticendio

Durante le manifestazioni non sarà attiva, per non interferire con gli eventi

BARZIO – A seguito della conclusione delle procedure di affidamento, sono iniziati la scorsa settimana i lavori di realizzazione dell’elisuperficie di fronte alla sede della Comunità Montana, in località Prato Buscante nel Comune di Barzio.

“Si tratta di un progetto pensato nel lontano 2008 che renderà la piazzola un sito operativo HEMS per il soccorso sanitario, nonché un’area attrezzata per il servizio di antincendio boschivo, da cui derivano una parte dei fondi per il finanziamento” spiegano dalla Comunità Montana.

Il costo totale dell’opera è pari ad 149.300 euro, il termine dei lavori è previsto entro 60 giorni. Nelle giornate delle tradizionali manifestazioni estive (Sagra, Giornate Zootecniche e Nameless) la piazzola non sarà operativa al fine di non interferire con gli allestimenti.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato il presidente della CM Carlo Signorelli – di avere portato a termine a fine mandato un progetto pensato più di dieci anni fa, finanziato per larga parte con i fondi per l’antincendio e contributo del Consorzio B.I.M. del Lago di Como, Brembo e Serio, che potrà essere utilizzato per diverse attività anche emergenziali. Siamo lieti di avere superato le difficoltà burocratica nella fase di progettazione e acquisizione delle autorizzazioni e ringraziamo a riguardo gli uffici tecnici di Barzio e della CM nonchè AREU.”.