Barzio. Approvato il progetto esecutivo per la ciclopedonale in località Conca Rossa

Previsti lavori del valore di circa 230mila euro

Il progetto contempla anche la creazione di un’area di sosta libera per camper

BARZIO – La giunta comunale di Barzio ha approvato il progetto esecutivo per la pista ciclopedonale in località Conca Rossa, redatto dall’architetto Flavio Cattaneo e che prevede lavori del valore di circa 230mila euro. L’intervento interessa l’area attorno alla palestra comunale, non lontano dal centro sportivo e a valle della Sp64, ed è strategico per il collegamento tra il terzo lotto della pista ciclabile proveniente dal fondovalle e il futuro tratto in direzione Cremeno, entrambi di competenza della Comunità Montana.

“Il progetto prevede la creazione di un percorso in sicurezza per ciclisti e pedoni – spiega il sindaco Andrea Ferrari – riprendendo tipologia di asfalti e steccati coerenti con quelle già individuate per il lotto in capo alla Comunità Montana. Questo intervento inoltre consente di apportare notevoli migliorie all’area al parcheggio di fronte alle casette ecologiche e contempla anche la creazione di un’area di sosta libera per camper“.

Presentato il progetto esecutivo ora si passa alla fase d’appalto e la previsione è che il tratto di competenza barziese possa essere pronto entro l’estate 2026.