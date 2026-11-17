Il villaggio sorgerà dal 4 al 31 dicembre in Località Fornace, nell’area che ogni agosto ospita la Sagra delle Sagre

Dal Polo Nord al Bosco Incantato, passando per la casa di Babbo Natale e l’Accademia degli Elfi, la pista del ghiaccio, il Bruco Mela, le casette di Natale, Dj Set e gastronomia

BARZIO – La magia del Natale quest’anno farà tappa anche in Valsassina. A Barzio debutterà La Valle del Natale, un villaggio dedicato alle famiglie e ai bambini, ma pensato anche come luogo di incontro e intrattenimento per tutte le età. L’appuntamento è in Località Fornace, dal 4 al 31 dicembre, con un programma che alternerà esperienze immersive, attrazioni, gastronomia e momenti di festa.

L’iniziativa è organizzata da Public Events Srl di Enrico “Chicco” Bellano e Marco Bolis, già organizzatori della nuova edizione 2026 della Sagra delle Sagre. Un’esperienza organizzativa maturata proprio nell’area di Località Fornace, che ora si prepara a cambiare volto per accogliere il villaggio natalizio. L’ampia area sarà trasformata in un percorso a tema, tra scenografie luminose, decorazioni e ambientazioni ispirate al mondo degli elfi e di Babbo Natale.

“Vogliamo realizzare un evento aperto a tutti, non soltanto alle famiglie con bambini, ma anche agli adulti che desiderano trascorrere qualche ora in un’atmosfera natalizia. Ci sarà spazio per il divertimento, ma anche per lo shopping e la ristorazione, con circa 1.500 metri quadrati di strutture coperte e riscaldate. L’ingresso al villaggio sarà libero, mentre le singole attrazioni saranno a pagamento” spiegano Bellano e Bolis, illustrando il progetto.

Il cuore del villaggio saranno due esperienze immersive, entrambe prenotabili a turni. La prima, Destinazione Polo Nord, accompagnerà i visitatori attraverso una porta magica e un ascensore scenografico fino alla casa di Babbo Natale. Qui i bambini potranno incontrarlo personalmente e consegnargli le proprie letterine con desideri e richieste.

La seconda esperienza sarà invece L’Accademia degli Elfi, una sorta di scuola per apprendisti elfi. Il percorso inizierà con l’accoglienza di due renne parlanti, per poi proseguire in un laboratorio creativo nel quale ogni bambino potrà realizzare un lavoretto da portare a casa. Ultima tappa il Bosco Incantato, dove un antico albero parlante racconterà i segreti della Valle.

Tra le attrazioni principali ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 450 metri quadrati, il Rifugio sul Ghiaccio e il Bruco Mela pensato per il divertimento dei più piccoli. Una proposta che punta quindi a coinvolgere pubblici diversi, alternando intrattenimento, occasioni di acquisto e spazi dedicati alla convivialità.

Non mancheranno infatti installazioni scenografiche per le fotografie e casette natalizie con prodotti artigianali, idee regalo e specialità del territorio.

Una parte importante dell’offerta sarà dedicata anche alla ristorazione. Il Ristoro delle Renne ospiterà i visitatori in uno spazio coperto e riscaldato, con piatti della tradizione, mentre Il Brindisi degli Elfi sarà dedicato agli aperitivi e ai momenti di convivialità. Lungo il percorso sarà inoltre allestito un punto ristoro all’aperto con brezel, frittelle e hot dog.

Il programma guarderà anche a un pubblico più adulto. Sono previste tre serate con DJ set, oltre a momenti dedicati all’après-ski, tra musica e brindisi, per ricreare anche a Barzio l’atmosfera delle feste in montagna. Tra gli appuntamenti annunciati figura inoltre un cenone speciale di Capodanno, con cena, musica e festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Le esperienze immersive potranno essere prenotate online attraverso il sito ufficiale www.lavalledelnatale.it oppure direttamente al punto prenotazioni allestito all’interno del villaggio. Sul portale saranno pubblicati anche il calendario completo, gli orari di apertura, le informazioni sui biglietti e i dettagli degli appuntamenti speciali.

La Valle del Natale si presenta dunque come una nuova proposta di intrattenimento per il periodo delle festività in Valsassina, con l’obiettivo di unire attrazioni per i più piccoli, occasioni di svago per le famiglie e appuntamenti serali.