Barzio. Attivo il servizio di guardia medica pediatrica turistica per l’estate

Il dottor Pierangelo Bianco garantisce assistenza pediatrica per le famiglie in vacanza

Servizio attivo fino al 7 settembre

BARZIO – A Barzio, fino alla fine dell’estate, è attivo il servizio di guardia medica pediatrica turistica. Dal 12 agosto al 7 settembre, per tre giorni alla settimana, il dottor Pierangelo Bianco sarà a disposizione delle famiglie in vacanza, offrendo assistenza per le esigenze sanitarie dei più piccoli.

L’iniziativa, promossa su sollecitazione di alcuni farmacisti e operatori sanitari del territorio, conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale ai servizi alla persona, includendo anche la popolazione non residente che, scegliendo di trascorrere le vacanze nelle numerose case di villeggiatura, entra a pieno titolo a far parte della comunità barziese.

“Ascoltando le esigenze della comunità – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Cesare Mario Canepari – abbiamo coinvolto il dottor Bianco, che ha prestato servizio in Valsassina dal 1993 al 2001 e poi a Lecco fino al 2023, attivando così il servizio in via sperimentale. Un risultato reso possibile anche grazie alla pronta ed efficiente collaborazione del personale degli uffici, che ha rapidamente completato tutte le procedure necessarie”.

Il dottor Bianco sarà disponibile presso l’ambulatorio comunale, situato al piano terra dell’edificio “ex Comune” in via Roma 42, lato Piazza Mercato, nei seguenti orari: martedì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12 e domenica dalle 10 alle 12. Il servizio di guardia medica pediatrica è riservato esclusivamente ai turisti. I residenti dovranno invece rivolgersi al proprio medico pediatra di libera scelta.